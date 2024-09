Minuszeichen in Zürich: SLI sackt zum Start des Freitagshandels ab

Am Freitag sinkt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 1 937,81 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,372 Prozent auf 1 940,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,38 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 936,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 940,58 Punkten lag.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 3,67 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der SLI einen Wert von 1 861,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 986,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, notierte der SLI bei 1 732,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,88 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 0,71 Prozent auf 4 397,00 CHF), Sonova (+ 0,17 Prozent auf 301,50 CHF), VAT (+ 0,10 Prozent auf 396,70 CHF), Partners Group (-0,05 Prozent auf 1 099,50 CHF) und Straumann (-0,09 Prozent auf 117,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Logitech (-1,16 Prozent auf 71,68 CHF), Novartis (-0,99 Prozent auf 97,93 CHF), Holcim (-0,98 Prozent auf 78,78 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 249,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,95 Prozent auf 45,88 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 384 032 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 246,155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Die Julius Bär-Aktie weist mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Julius Bär-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

