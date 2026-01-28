Minuszeichen in Zürich: SMI fällt mittags

Am Mittwoch ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,18 Prozent tiefer bei 13 060,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,545 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,631 Prozent auf 13 132,84 Punkte an der Kurstafel, nach 13 216,23 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 145,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 056,25 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,484 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der SMI-Kurs 13 242,80 Punkte. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bei 12 360,15 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 12 455,44 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,41 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 056,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 057,50 CHF), Sika (+ 0,27 Prozent auf 147,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 61,50 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 596,60 CHF) und Swiss Life (-0,07 Prozent auf 837,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Roche (-2,89 Prozent auf 339,90 CHF), Novartis (-2,23 Prozent auf 113,92 CHF), UBS (-1,46 Prozent auf 37,16 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 552,20 CHF) und Holcim (-1,09 Prozent auf 79,52 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 709 449 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 304,041 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at