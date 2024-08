Minuszeichen in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 12 251,34 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,439 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,524 Prozent tiefer bei 12 240,94 Punkten in den Handel, nach 12 305,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 234,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 268,89 Zähler.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,677 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 278,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, betrug der SMI-Kurs 11 966,75 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der SMI einen Wert von 10 973,64 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,68 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,64 Prozent auf 117,80 CHF), UBS (+ 0,50 Prozent auf 26,32 CHF), Alcon (+ 0,47 Prozent auf 81,84 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 486,20 CHF) und Holcim (+ 0,12 Prozent auf 80,76 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Nestlé (-3,00 Prozent auf 86,76 CHF), Lonza (-0,92 Prozent auf 559,20 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 77,72 CHF), Kühne + Nagel International (-0,35 Prozent auf 257,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 47,78 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 095 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,856 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at