Minuszeichen in Zürich: SMI sackt zum Start ab

So bewegt sich der SMI am Donnerstagmorgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent leichter bei 11 751,35 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,287 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,339 Prozent auf 11 750,45 Punkte an der Kurstafel, nach 11 790,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 11 739,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 754,84 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 213,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 209,95 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 10 716,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,20 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 799,91 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,73 Prozent auf 83,44 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 477,40 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 148,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 42,29 CHF) und Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 95,96 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Life (-5,56 Prozent auf 629,00 CHF), Roche (-2,88 Prozent auf 234,05 CHF), Partners Group (-0,96 Prozent auf 1 294,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 243,80 CHF) und Sika (-0,26 Prozent auf 265,30 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 200 727 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,386 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at