Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI aktuell

Am Donnerstag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,34 Prozent auf 1 804,04 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,450 Prozent auf 1 802,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 810,24 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 797,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 809,73 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,225 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SLI mit 1 776,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der SLI einen Stand von 1 641,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, wies der SLI einen Wert von 1 762,89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 5,10 Prozent auf 139,15 CHF), Julius Bär (+ 4,14 Prozent auf 49,26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,29 Prozent auf 37,53 CHF), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 90,54 CHF) und Lonza (+ 1,22 Prozent auf 430,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Roche (-4,49 Prozent auf 236,00 CHF), Sandoz (-2,89 Prozent auf 28,94 CHF), UBS (-2,00 Prozent auf 25,47 CHF), Holcim (-1,12 Prozent auf 65,42 CHF) und Swisscom (-1,05 Prozent auf 510,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 320 576 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,794 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at