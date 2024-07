Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der SPI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent schwächer bei 16 028,45 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,076 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 020,32 Zählern und damit 0,235 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 058,11 Punkte).

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 16 020,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 029,26 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der SPI bei 16 263,73 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Wert von 15 174,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 14 377,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,01 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 8,37 Prozent auf 0,23 CHF), Molecular Partners (+ 2,69 Prozent auf 6,10 CHF), DocMorris (+ 2,09 Prozent auf 61,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 1,40 Prozent auf 0,58 CHF) und lastminutecom (+ 1,26 Prozent auf 20,05 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), Adecco SA (-3,90 Prozent auf 29,08 CHF), Kudelski (-3,33 Prozent auf 1,45 CHF), Burckhardt Compression (-1,82 Prozent auf 595,00 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-1,55 Prozent auf 34,32 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Adecco SA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 207 564 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Talenthouse-Aktie präsentiert mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

