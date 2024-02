Minuszeichen in Zürich: SPI gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent auf 14 895,69 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,973 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,155 Prozent schwächer bei 14 899,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 922,98 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 894,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 899,85 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 14 839,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der SPI mit 14 191,02 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Stand von 14 451,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,24 Prozent nach oben. Bei 15 005,61 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 9,73 Prozent auf 4,06 CHF), Arbonia (+ 8,58 Prozent auf 10,76 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 8,19) Prozent auf 0,09 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,46 Prozent auf 117,00 CHF) und GAM (+ 3,31 Prozent auf 0,36 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kinarus (-3,13 Prozent auf 0,01 CHF), Peach Property Group (-2,32 Prozent auf 8,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,29 Prozent auf 11,10 CHF), Sulzer (-2,07 Prozent auf 97,00 CHF) und Bossard (-1,65 Prozent auf 208,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 605 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 261,442 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet mit 5,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie an.

