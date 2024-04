Minuszeichen in Zürich: SPI notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,45 Prozent leichter bei 14 830,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,884 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 14 904,37 Punkten in den Handel, nach 14 897,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 945,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 828,56 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,86 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 259,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 568,83 Punkten gehandelt. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, bei 14 908,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 1,79 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 8,70 Prozent auf 100,00 CHF), Arbonia (+ 6,35 Prozent auf 12,40 CHF), Kinarus (+ 5,56 Prozent auf 0,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,44 Prozent auf 43,99 CHF) und Idorsia (+ 4,12 Prozent auf 1,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen DocMorris (-7,52 Prozent auf 86,05 CHF), Komax (-6,60 Prozent auf 161,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,48 Prozent auf 6,78 CHF), SKAN (-5,79 Prozent auf 76,50 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,58 Prozent auf 9,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248 482 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,577 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at