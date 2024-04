Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

Der SPI zeigte sich am Freitagabend schwächer.

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,42 Prozent tiefer bei 15 155,20 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,928 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 1,18 Prozent tiefer bei 15 192,03 Punkten, nach 15 372,87 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 134,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 196,39 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, stand der SPI noch bei 14 894,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, erreichte der SPI einen Wert von 14 584,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der SPI einen Wert von 14 516,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,02 Prozent nach oben. Bei 15 480,85 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 10,38 Prozent auf 0,09 CHF), Kinarus (+ 5,00 Prozent auf 0,00 CHF), Implenia (+ 4,54 Prozent auf 34,55 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,25 Prozent auf 1,59 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,20 Prozent auf 0,13 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ObsEva (-20,00 Prozent auf 0,01 CHF), CI Com SA (-18,13 Prozent auf 1,31 CHF), Spexis (-15,58 Prozent auf 0,07 CHF), Evolva (-9,91 Prozent auf 0,96 CHF) und SHL Telemedicine (-9,83 Prozent auf 5,32 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 361 696 605 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

