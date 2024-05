Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,81 Prozent schwächer bei 15 844,47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,940 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 006,08 Zählern und damit 0,200 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 974,09 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 823,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 006,08 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 136,02 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2024, den Wert von 14 852,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der SPI auf 15 066,43 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,75 Prozent. Bei 16 048,92 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell CI Com SA (+ 10,43 Prozent auf 1,27 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,94 Prozent auf 8,50 CHF), Feintool International (+ 4,35 Prozent auf 18,00 CHF), DocMorris (+ 3,71 Prozent auf 68,45 CHF) und Villars SA (+ 3,20 Prozent auf 645,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Spexis (-11,24 Prozent auf 0,06 CHF), LEM (-7,29 Prozent auf 1 576,00 CHF), Addex Therapeutics (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Helvetia (-5,89 Prozent auf 121,40 CHF) und Curatis (-5,52 Prozent auf 6,50 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 160 855 060 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,023 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

