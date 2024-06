Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

So bewegt sich der SPI am Montag.

Am Montag fällt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,74 Prozent auf 16 143,34 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,118 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,984 Prozent schwächer bei 16 103,75 Punkten in den Montagshandel, nach 16 263,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16 145,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 103,75 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wies der SPI einen Stand von 15 677,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 15 219,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der SPI 14 829,84 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,80 Prozent zu Buche. Bei 16 309,66 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 7,42 Prozent auf 0,07 CHF), Molecular Partners (+ 3,87 Prozent auf 3,89 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,09 Prozent auf 10,68 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,40 Prozent auf 9,83 CHF) und Edisun Power Europe (+ 1,71 Prozent auf 89,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Evolva (-4,63 Prozent auf 0,91 CHF), Arundel (-4,63 Prozent auf 0,21 CHF), Accelleron Industries (-2,50 Prozent auf 35,14 CHF), EFG International (-2,29 Prozent auf 12,80 CHF) und DocMorris (-2,24 Prozent auf 61,05 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 12 003 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 261,080 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 7,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at