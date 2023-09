Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start schwächer

Der SPI setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,54 Prozent im Minus bei 14 479,95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,951 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,570 Prozent auf 14 476,25 Punkte an der Kurstafel, nach 14 559,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 14 487,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 464,46 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 22.08.2023, wies der SPI 14 345,71 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der SPI einen Wert von 14 713,46 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 13 213,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 3,10 Prozent zu Buche. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter Druck stehen im SPI derweil Kinarus (-4,00 Prozent auf 0,00 CHF), Starrag Group (-3,85 Prozent auf 50,00 CHF), SKAN (-2,83 Prozent auf 79,10 CHF), Kudelski (-1,78 Prozent auf 1,66 CHF) und Feintool International (-1,69 Prozent auf 20,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 245 908 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,190 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,02 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

