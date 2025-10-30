The Scotts Miracle-Gro Company Aktie
WKN: 883369 / ISIN: US8101861065
|
30.10.2025 23:39:31
Miracle Mile Advisors Dumps 137,000 QQQ Shares Worth $78.6 Million
On October 20, 2025, Miracle Mile Advisors, LLC disclosed a significant sale of Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), reducing its holdings by 137,237 shares in an estimated $78.59 million trade for the third quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 20, 2025, Miracle Mile Advisors, LLC reduced its position in Invesco QQQ by 137,237 shares during the quarter. The estimated value of the sale, calculated using average closing prices during the quarter, was $78.59 million. The fund retained 263,399 shares at the quarter's end.This was a sale; QQQ now accounts for 2.4% of Miracle Mile Advisors, LLC's 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Scotts Miracle-Gro Companymehr Nachrichten
|
25.09.25
|Miracle capitalism: where next? (Financial Times)
Analysen zu The Scotts Miracle-Gro Companymehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|The Scotts Miracle-Gro Company
|46,30
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.