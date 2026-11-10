Mirum Pharmaceuticals' Brelovitug Meets Primary Endpoint In Phase 3 AZURE-4 Study

(RTTNews) - Tuesday, Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) announced that its Phase 3 AZURE-4 study evaluating brelovitug has met the primary endpoint for the treatment of chronic hepatitis delta virus.

The study enrolled 113 patients randomized 2:1:1 to receive brelovitug 300 mg self-administered once weekly by subcutaneous injection, brelovitug 900 mg administered once every four weeks by SC injection, or delayed treatment starting at Week 12.

The study met the primary endpoint at week 24 with 59% of patients receiving 300 mg once weekly and 44% receiving 900 mg once every four weeks achieving the combined endpoint of virologic response and ALT normalization, compared with 0% in the delayed-treatment arm.

Also, brelovitug was well tolerated across dose groups, with no new safety signals observed.

During the after hours trading, MIRM was trading at $93.18 on the Nasdaq.