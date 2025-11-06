Mirum Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mirum Pharmaceuticals lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mirum Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 133,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at