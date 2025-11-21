|
Misr Hotels SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Misr Hotels SA hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,66 EGP gegenüber 0,880 EGP je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Misr Hotels SA mit einem Umsatz von insgesamt 519,6 Millionen EGP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,0 Millionen EGP erwirtschaftet worden waren, um 13,21 Prozent gesteigert.
