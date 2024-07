Mit dem Vodafone Business ESG Navigator in die CSRD-Berichtspflicht starten

2025 müssen EU-weit viele Unternehmen im Rahmen der CSRD erstmals einen ESG-Report vorlegenVon CO2-Ausstoß bis Einhaltung der Menschenrechte: Die neue Richtlinie verlangt umfangreiche BerichteErfassen, berechnen, analysieren und berichten: Vodafone Business und Envoria stellen All-In-One Lösung für gesetzeskonforme ESG-Reportings vorVon 500 auf rund 15.000: So viele Unternehmen müssen schätzungsweise in Deutschland ab dem kommenden Jahr (2025) einen umfangreichen ESG-Report vorlegen – und damit offenlegen: Wie wirkt sich das Handeln des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft aus? Dafür sorgt die 2023 in Kraft getretene CSRD (Corporate Social Responsibility Directive). Das Nicht-Einhalten kann schwere Konsequenzen mit sich ziehen: Von Reputationsschäden bis hin zu teuren Bußgeldern.All-in-One Lösung von Vodafone Business und EnvoriaViele Unternehmen müssen sich nun also erstmals mit der CSRD und folglich auch mit Begriffen wie ESG, EU-Taxonomie oder der Berechnung ihrer Scope 1, 2 und 3 Fußabdrücke auseinandersetzen. Dabei fehlt es gleichzeitig an entsprechend geschultem Fachpersonal sowie Tools zur Umsetzung der Direktive. Mit dem ESG Navigator stellen Vodafone Business und Envoria daher nun eine All-In-One Lösung für die Umsetzung der Berichtspflicht vor.ESG-NavigatorDie All-in-One Lösung von Vodafone Business und EnvoriaErfassen, berechnen, analysieren und berichtenDer Vodafone Business ESG Navigator ist die zentrale Sammelstelle für alle ESG-relevanten Unternehmensdaten. Das System führt die Daten aus unterschiedlichen Standorten und Systemen zusammen und ermöglicht damit eine vollständige Aufbereitung und Analyse. Nach vordefinierten Vorlagen können ganz effizient gesetzeskonforme Unternehmensberichte erstellt und ausgespielt werden. Übersichtliche Visualisierungen helfen, stets den Überblick zu behalten. Der Vodafone Business ESG Navigator kann bei Bedarf als All-In-One Paket mit Workshops, Trainings und Demos gebucht werden, um den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen souveränen Umgang mit der Software beizubringen.Ein starkes Bündnis für nachhaltigeren ErfolgSeit Mai 2024 ist Envoria bereits Teil des Vodafone UPLIFT-Programms, das innovative Start-ups fördert. Die Kooperation mit Vodafone Business ist ein weiterer Meilenstein, der Envorias Engagement und Position im Bereich ESG Reporting und Digitalisierung unterstreicht. „Dank der Partnerschaft mit Vodafone Business können wir unsere bewährte ESG-Software einer noch breiteren Palette von Unternehmen zugänglich machen und sie dabei unterstützen, steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden. Wir sind überzeugt, dass der neue Vodafone Business ESG Navigator sich für alle Vodafone Geschäftskunden zum wesentlichen Instrument für nachhaltige Unternehmensführung entwickeln wird,“ betont Sven Schubert, CEO & Co-Founder von Envoria.Der Beitrag Mit dem Vodafone Business ESG Navigator in die CSRD-Berichtspflicht starten erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel