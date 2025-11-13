AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
13.11.2025 15:38:26
Mit diesem Auto will Audi die Formel 1 erobern
Audi zeigt erstmals das Design seines künftigen Formel-1-Auftritts. Dabei setzt die Marke auf eine markante neue Farbwelt. Technische Details bleiben vorerst spärlich, doch der Zeitpunkt für den Einstieg ist günstig gewählt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
