MIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MIT äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 19,03 JPY gegenüber 20,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at