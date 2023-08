Mitsui Chemicals, Inc. (Tokio: 4183; Präsident und CEO: HASHIMOTO Osamu) gab heute bekannt, dass Online-Bewerbungen für die Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards 2024 ab dem 1. September 2023 angenommen werden.

Die "Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards" wurden 2004 von Mitsui Chemicals mit dem Ziel ins Leben gerufen, zur nachhaltigen Entwicklung der Chemie und der Chemieindustrie beizutragen. Die Auszeichnungen bestehen aus dem "Catalysis Science Award" und dem "Catalysis Science Award for Creative Work", mit denen herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Katalysewissenschaft gewürdigt werden. Bis heute wurden die Awards an 30 Forscher in Japan und im Ausland verliehen. Die Voraussetzungen für eine Bewerbung um die Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards 2024 sind nachstehend angegeben.

Wir begrüßen Bewerbungen aus einem breiten Spektrum von Forschungs- und Entwicklungsgebieten, darunter Feststoff-, molekulare und Biokatalysatoren, umweltschonende Verfahren und die Nutzung seltener Metalle durch Katalyse sowie Werkstoffwissenschaft und -entwicklung mit Hilfe neuartiger Katalysetechnologien.

Anmeldung zu den Mitsui Chemicals Catalysis Science Awards:

https://jp.mitsuichemicals.com/en/techno/csa/index.htm

I. Die Auszeichnungen im Überblick

Mitsui Chemicals Catalysis Science Award Mitsui Chemicals Catalysis Science Award für kreative Arbeit Teilnahmeberechtigte Forscher, die einer Universität oder einer öffentlichen Forschungseinrichtung angehören und außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der Katalyseforschung erzielt haben (der Preis kann an einen einzigen Gewinner verliehen werden) Forscher, die einer Universität oder einer öffentlichen Forschungseinrichtung angehören und kreative Leistungen auf dem Gebiet der Katalyseforschung erzielt haben (der Preis kann an bis zu zwei Gewinner verliehen werden) Bewerbungsvoraussetzungen Die Bewerber dürfen am 1. April 2023 nicht älter als 47 Jahre gewesen sein Die Bewerber dürfen am 1. April 2023 nicht älter als 37 Jahre gewesen sein Preis Eine Plakette und ein Geldpreis in Höhe von 5 Millionen Yen Eine Plakette und ein Geldpreis in Höhe von 1 Million Yen

II. Zeitplan und Auswahlprozess

Eröffnung des Bewerbungsverfahrens 1. September 2023 Bewerbungsschluss 31. Dezember 2023 Auswahlprozess Die Gewinner werden von einer von Mitsui Chemicals Inc. organisierten Auswahljury gekürt, die aus mehreren wissenschaftlichen Weltklasse-Experten im Bereich der Katalysewissenschaft sowie einem Vertreter von Mitsui Chemicals besteht. Bekanntgabe der Gewinner Etwa Juni 2024 (Einzelheiten werden unter anderem auf der Website und in Fachzeitschriften veröffentlicht)

Unter dem obigen Link finden Sie weitere Informationen zum Bewerbungsprozess, darunter die einzureichenden Bewerbungsunterlagen und -informationen, wichtige Hinweise zur Bewerbung und Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801342907/de/