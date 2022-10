Mitsui Chemicals Group als Aussteller auf der K2022 Messe in Düsseldorf, Deutschlandy

Mitsui Chemicals, Inc. (Tokio: 4183; President & CEO: HASHIMOTO Osamu) und Mitsui Chemicals Europe GmbH (Düsseldorf, Deutschland; President: HIRAIWA Takeshi) sind als Mitsui Chemicals Group auf der K2022 – der weltweit wichtigsten Messe für Kunststoffe und Gummi – als Aussteller vertreten.

Die Veranstaltung findet vom 19. bis 26. Oktober 2022 in Düsseldorf, Deutschland, statt.

Auf der Messe wird die Mitsui Chemicals Group mit dem Slogan "Feel Good Chemistry for a sustainable world" innovative Materialien und Lösungen vorstellen, die zur Kreislaufwirtschaft und zu einer kohlenstoffneutralen und nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Außerdem finden am 20. und 24. technische Präsentationen statt.

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der K 2022 (Halle 7a, Stand D18).

Überblick über die Ausstellung der Mitsui Chemicals Group

Ausstellungszeitraum: 19. Oktober (Mi) – 26. Oktober (Mi) 2022 Veranstaltungsort: Düsseldorf Messegelände / Düsseldorf, Deutschland Standort des Messestandes: 7a / D18

Materialien und Informationen zur Ausstellung

Produkte/Lösungen Thema Arlen™ Ein modifiziertes 6T-Polyamid, hitze- und hydrolysebeständig für Metallersatzteile und EV-Komponenten Aurum™ (TPI), ein technischer Spezialkunststoff für anspruchsvolle Anwendungen bei extremen Temperaturen Arcus™ Lösungsservice für Roboterteile aus Polymeren, einschließlich Materialdesign/-auswahl und Produktion. Exfola™ Versiegelungsfolie für Verpackungen mit guter öl- und wasserabweisender Wirkung Econykol™ Polyole auf Basis von Biomasse für Polyurethane, die zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen Recycling-Lösungen

für Verpackungen RePLAYERTM – Erneuerbares Kunststoffschichtsystem - Monomaterial-Verpackungslösungen Verpackungslösungen aus Papier TAFNEX™ Kompositmaterial auf Basis von Polypropylen und Kohlenstofffasern für strukturelle und ästhetische Anwendungen TPXTM Polymethylpenten (PMP), ein Polymer auf Polyolefinbasis mit extrem niedriger Dichte, hohem Schmelzpunkt, Lösbarkeit und Dampfbeständigkeit für autoklavierbare medizinische und Laborgeräte Fortschrittliches Modulkonzept Fortschrittliches Modulkonzept für Hintertür und Schiebetür Eco-bench MMP (Mold Master Plate) - Formverfahren mit Sandwich-Technologie (Recycling)

Technische Präsentationen

- 20. Oktober, 11:00 Uhr

Thema: "AURUMTM thermoplastisches Polyimid (TPI)

Eine innovative Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, die auch bei extremen Temperaturen eine ausgezeichnete mechanische Leistung bietet."

Vortragender: Samer Ziadeh

Technischer Experte, Produkt-Support-Team, F&E-Abteilung

- 24. Oktober, 14:00 Uhr

Thema: "Dekorative Gestaltungsmöglichkeiten mit thermoplastischen Verbundwerkstoffen auf Basis von Kohlefaser und Polypropylen"

Vortragender: Dr. Christos Karatzias

Senior Manager, New Business Development Team, F&E-Abteilung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer eigens eingerichteten Website.

https://eu.mitsuichemicals.com/special/k2022/

Über Mitsui Chemicals (Tokyo: 4183, ISIN: JP3888300005)

Die Wurzeln von Mitsui Chemicals reichen bis ins Jahr 1912 zurück, als das Unternehmen als erstes Unternehmen in Japan begann, Rohstoffe für chemische Düngemittel aus Nebenprodukten von Kohlegas herzustellen. Dieses Unterfangen trug maßgeblich zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität bei, was zu der Zeit ein wichtiges gesellschaftliches Ziel war. Später entwickelte das Unternehmen seine Technologie von Kohlechemikalien zu Gaschemikalien weiter und realisierte 1958 den ersten petrochemischen Komplex Japans, was der japanischen Industrie neue Impulse gab. Heute führt das Unternehmen mit einem Umsatz von über 1.600 Milliarden Yen viele Weltklasseprodukte und ist mit über 160 Unternehmen in 30 Ländern vertreten. Das Unternehmensportfolio umfasst Life & Healthcare Solutions, Mobility Solutions, ICT Solutions, Basic & Green Materials.

Mitsui Chemicals wird auch weiterhin zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, indem es modernste Technologien einsetzt und dem Motto "Creating New Customer Value through Innovation" (Durch Innovation neuen Kundennutzen schaffen) folgt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mitsuichem.com

