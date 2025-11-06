Mitsui präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 80,73 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui 46,18 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,94 Prozent zurück. Hier wurden 3 459,17 Milliarden JPY gegenüber 3 491,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at