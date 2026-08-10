Mitsuuroko Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mitsuuroko Group veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,83 JPY, nach 52,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,43 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,33 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at