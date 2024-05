Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwochmittag schwächer.

Um 17:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,39 Prozent schwächer bei 16 953,05 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,826 Prozent auf 16 879,35 Punkte an der Kurstafel, nach 17 019,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 873,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 986,19 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,208 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15 983,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 091,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 12 975,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 14,81 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 032,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SurModics (+ 19,94 Prozent auf 42,10 USD), Ebix (+ 7,69 Prozent auf 0,42 USD), TransAct Technologies (+ 7,49 Prozent auf 3,59 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,52 Prozent auf 0,14 USD) und Encore Wire (+ 3,72 Prozent auf 288,20 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Metalink (-96,90 Prozent auf 0,01 USD), Emmis Communications A (-58,42 Prozent auf 2,00 USD), Sify (-5,95 Prozent auf 1,58 USD), Nektar Therapeutics (-5,67 Prozent auf 1,42 USD) und Flushing Financial (-5,50 Prozent auf 12,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die Anglo American-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 304 198 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,946 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 15,63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

