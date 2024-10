Mittwochshandel in Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,34 Prozent tiefer bei 1 783,04 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 1 788,88 Punkten in den Handel, nach 1 789,15 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 780,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 790,40 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 1,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 795,85 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 1 846,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, stand der ATX Prime bei 1 522,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,03 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 3,85 Prozent auf 2,70 EUR), EVN (+ 1,14 Prozent auf 26,65 EUR), Flughafen Wien (+ 1,13 Prozent auf 53,80 EUR), FACC (+ 0,93 Prozent auf 6,48 EUR) und Semperit (+ 0,87 Prozent auf 11,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-6,11 Prozent auf 8,30 EUR), UBM Development (-3,38 Prozent auf 18,60 EUR), Polytec (-2,68 Prozent auf 2,54 EUR), DO (-1,64 Prozent auf 144,00 EUR) und Frequentis (-1,15 Prozent auf 25,70 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66 484 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,942 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,30 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at