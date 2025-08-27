Mittwochshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,12 Prozent auf 16 916,56 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,156 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,089 Prozent auf 16 911,29 Punkte an der Kurstafel, nach 16 896,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 16 936,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 890,33 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,463 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 16 711,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 965,38 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Stand von 16 317,09 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 386,61 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,76 Prozent auf 1,69 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 7,03 Prozent auf 62,40 CHF), BioVersys (+ 4,74 Prozent auf 26,50 CHF), Orior (+ 4,30 Prozent auf 16,02 CHF) und Peach Property Group (+ 3,71 Prozent auf 6,99 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Stadler Rail (-9,25 Prozent auf 20,60 CHF), SHL Telemedicine (-7,84 Prozent auf 1,41 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,50 Prozent auf 0,19 CHF), SIG Combibloc (-3,54 Prozent auf 12,79 CHF) und Accelleron Industries (-3,01 Prozent auf 69,25 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 718 512 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. OC Oerlikon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent.

