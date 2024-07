Mittwochshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus

Für den SMI ging es am Mittwochabend aufwärts.

Der SMI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,95 Prozent auf 12 151,19 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,380 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,095 Prozent auf 12 048,76 Punkte an der Kurstafel, nach 12 037,36 Punkten am Vortag.

Bei 12 042,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 153,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, stand der SMI bei 12 137,74 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Wert von 11 495,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, lag der SMI bei 10 922,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 2,04 Prozent auf 526,00 CHF), Roche (+ 1,80 Prozent auf 249,00 CHF), UBS (+ 1,62 Prozent auf 27,55 CHF), Swiss Life (+ 1,55 Prozent auf 679,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,48 Prozent auf 260,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-3,62 Prozent auf 81,94 CHF), Alcon (-1,05 Prozent auf 79,28 CHF), Givaudan (-0,85 Prozent auf 4 335,00 CHF), Holcim (+ 0,20 Prozent auf 81,24 CHF) und Swiss Re (+ 0,32 Prozent auf 110,70 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 836 009 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 245,831 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at