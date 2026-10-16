Mobilus legte Quartalsergebnis vor

Mobilus hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mobilus hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,18 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mobilus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 552,6 Millionen JPY im Vergleich zu 534,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,950 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 15,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 2,12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at