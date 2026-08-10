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10.08.2026 06:31:29
MODEC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MODEC hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 291,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MODEC noch ein Gewinn pro Aktie von 189,38 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat MODEC mit einem Umsatz von insgesamt 218,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 25,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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