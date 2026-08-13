Möglicher Sprengstofffund: Gebäude werden geräumt

TREUCHTLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem möglichen Sprengstofffund im fränkischen Treuchtlingen räumen Einsatzkräfte "vorsichtshalber einige unmittelbar betroffene Gebäude". Das teilte die Landespolizei mit. Spezialkräfte der Bundespolizei waren am Vormittag dabei, einen verdächtigen Gegenstand im Gleisbett südlich des Bahnhofs zu untersuchen, unter anderem mit Röntgentechnik. Bislang konnte keine Entwarnung gegeben werden./sax/DP/jha