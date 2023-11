Moeller-Maersk-Aktie im Plus: JPMorgan hat Moeller-Maersk auf 'Overweight' hochgestuft

Das Management der Container-Reederei sei zu pessimistisch und habe entsprechend wohl zu tief gestapelt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang der Analystenkonferenz zum Zwischenbericht. Die Moeller-Maersk -Aktien preisten den "worst case" ein und böten so Bewertungschancen.

Die Moeller-Maersk-Aktie notiert an der Nasdaq Nordic zeitweise 2,69 Prozent höher bei 10,09 Dänischen Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023

