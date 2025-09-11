MOG a Aktie

MOG a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAYM / ISIN: US6080121006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 20:09:17

MOGU Stock Soars 75%

(RTTNews) - MOGU Inc. (MOGU) shares surged 74.81 percent to $4.37 on Thursday, climbing $1.87, despite no new company-specific news. The stock opened at $7.11 and traded between $4.29 and $8.10, compared with a prior close of $2.50 on the New York Stock Exchange. Trading volume spiked to 68.7 million shares, far above the average of 16,735. MOGU now trades within a 52-week range of $1.83 to $8.10.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MOGU Inc (A) (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu MOGU Inc (A) (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen