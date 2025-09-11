MOG a Aktie
WKN DE: A2PAYM / ISIN: US6080121006
|
11.09.2025 20:09:17
MOGU Stock Soars 75%
(RTTNews) - MOGU Inc. (MOGU) shares surged 74.81 percent to $4.37 on Thursday, climbing $1.87, despite no new company-specific news. The stock opened at $7.11 and traded between $4.29 and $8.10, compared with a prior close of $2.50 on the New York Stock Exchange. Trading volume spiked to 68.7 million shares, far above the average of 16,735. MOGU now trades within a 52-week range of $1.83 to $8.10.
