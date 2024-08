MOL Hungarian Oil and Gas A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MOL Hungarian Oil and Gas A äußerte sich am 09.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte MOL Hungarian Oil and Gas A 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,73 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at