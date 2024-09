Molinare bändigt die Workflow-Komplexität mit der Ngenea® Software von pixitmedia, einem Unternehmen von Kalray

pixitmedia, eine Tochtergesellschaft von KALRAY (Euronext Growth Paris: ALKAL), das sich auf Speicher- und Datenmanagementlösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie spezialisiert hat, gab bekannt, dass es das legendäre britische Postproduktionsunternehmen Molinare dabei unterstützt hat, die Komplexität des Produktionsworkflows mit einer erweiterten Bereitstellung von Ngenea®, der führenden Datenbeschleunigungsplattform von pixitmedia, zu bewältigen. Mit Ngenea als Herzstück seiner technologischen Infrastruktur erschließt Molinare neue Bereiche der Kreativität bei der Produktion von langen Sendungen.

pixitmedia wird den Einsatz von Molinare und seine schillernden Inhalte auf der IBC 2024 Amsterdam vom 13. bis 16. September in Halle 5.H79 präsentieren.

"pixitmedia hat die Zusammenarbeit unserer Systeme massiv verbessert, mit zusätzlicher Zuverlässigkeit und neuen Möglichkeiten, komplexe, hochauflösende Projekte mit extrem knappen Fristen zu bearbeiten", sagte Darren Woolfson, Chief Technology Officer von Molinare. "Mit Hilfe der Infrastruktur, die pixitmedia um die Ngenea-Software herum aufgebaut hat, haben wir die Kontrolle über unsere Arbeitsabläufe gewonnen und können die Erwartungen unserer Kunden auch in Zukunft übertreffen."

Molinare wurde 1973 gegründet und ist heute das größte unabhängige Postproduktionshaus in Großbritannien. Das Unternehmen hat sich auf lange Inhalte und End-to-End-Dienste spezialisiert. Das Unternehmen hat sich seinen Ruf durch kreative Spitzenleistungen erworben, die aus der schnellen Lieferung hochwertiger Arbeit resultieren. Als das Geschäft wuchs, wurden die 15 Computersysteme von Molinare in den High-End-Grading- und Finishing-Suiten noch stärker mit 4K-Projekten mit hoher Framerate ausgelastet. Der Arbeitsablauf erforderte die Weitergabe von Inhalten von einer Station zur nächsten, was zu einer Vervielfachung der Kopien und einer erheblichen Belastung der Infrastruktur führte. Angesichts der zunehmenden Frustration der Bediener sah Molinare eine Chance für eine Veränderung.

Gemeinsam entwarfen und lieferten pixitmedia und Molinare eine einheitliche zentrale Speicherlösung, die auf dem intelligenten Tiering-System Ngenea von pixitmedia für eine optimierte Medienplatzierung basiert.

"Schnelle Speicher können die nötige Leistung für die Videowiedergabe liefern, aber wir brauchten noch mehr – unter anderem eine Speicherlösung, die alle erforderlichen Leistungsniveaus zur Unterstützung unseres gesamten Betriebs liefern konnte", so Woolfson weiter. "Mit Ngenea in unserem neuen System kann unser Team nun routinemäßig komplexe, hochauflösende Projekte ohne Engpässe oder Verzögerungen bearbeiten. Wir wissen, dass wir selbst die knappsten Fristen einhalten und die Erwartungen unserer Kunden übertreffen können", sagte Woolfson.

Die verbesserte Infrastruktur von Molinare nutzt Ngenea, um Speicherinseln zu konsolidieren und ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen, in dem Medien sofort verfügbar sind. Als führende Datenbeschleunigungsplattform für M&E-Profis ermöglicht Ngenea seinen Kunden, mit oder ohne die Data Acceleration Cards von Kalray, die Verarbeitung ihrer Daten zu beschleunigen und komplexe Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Der einheitliche Namensraum von Ngenea sorgte für Transparenz und Dateizugriff über Speicherebenen und entfernte Standorte hinweg und erhöhte die Flexibilität bei der globalen Expansion. Zusätzlich zu Ngenea umfasst die einheitliche zentrale Speicherlösung von Molinare Nvidia Mellanox Backend-Netzwerke für einen nahtlosen Datenfluss, blitzschnellen NVMe-Speicher für die Flame-Stationen von Molinare und Hochgeschwindigkeits-Online-Arbeiten sowie Seagate NL-SAS-Speicher für zusätzliche Kapazität.

Als die Mitglieder des Molinare-Teams mehr Projekte auf das neue System umstellten, verschwanden die langjährigen Planungskonflikte. Nachdem die technischen Hürden überwunden waren, fand Molinare neue Zeit, um Innovationen zu entwickeln und kreative Grenzen zu überschreiten. Das Unternehmen gründete die Molinare Creative Group, ein Kollektiv von 5 spezialisierten Marken, und expandiert mit geplanten Einrichtungen in Malta und Liverpool in neue Märkte. Sie erforschen auch digitale Kurzformate, um ein größeres Publikum zu erreichen.

"Wir freuen uns, dass unser Schwesterunternehmen pixitmedia mit Hilfe unserer Datenbeschleunigungsplattform Ngenea Molinare dabei helfen konnte, sein Geschäft auf die nächste Stufe zu heben", sagte Eric Baissus, CEO von Kalray, der Muttergesellschaft von pixitmedia.

ÜBER KALRAY

Kalray ist ein Technologie-Innovator, der sich auf Software- und Hardware-Lösungen zur Beschleunigung datenintensiver Workflows in den Bereichen Medien und Unterhaltung, High-Performance Computing und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Unsere umfassende Produktpalette umfasst Ngenea, eine führende Datenbeschleunigungsplattform, sowie Karten zur beschleunigten Datenverarbeitung für Speicher- und Rechenanwendungen.

Mit den Lösungen von Kalray können Kunden ihre Infrastrukturen skalieren, um die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen für datenintensive Aufgaben effizient zu erfüllen, ohne dabei an bestimmte Datenformate oder Anbieter gebunden zu sein.

Kalray wurde 2008 als Spin-off des französischen Forschungslabors CEA gegründet und wird von namhaften Investoren wie Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), NXP Semiconductors und Bpifrance finanziell unterstützt. Wir haben uns der Innovation und Exzellenz verschrieben und sind bestrebt, unseren Kunden, Entwicklern und dem Planeten durch Technologie und Fachwissen einen Mehrwert zu bieten.

