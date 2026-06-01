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01.06.2026 06:31:29
Monnet Project Developers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Monnet Project Developers präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,930 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 53,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 473,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 10,760 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -5,620 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Monnet Project Developers mit einem Umsatz von insgesamt 203,22 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,04 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 250,14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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