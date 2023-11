Montagshandel in Moskau: RTS zum Handelsstart freundlich

Um 09:01 Uhr springt der RTS im MICEX-Handel um 1,49 Prozent auf 1 138,87 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 6,275 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,567 Prozent auf 1 128,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 122,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 127,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 138,95 Punkten verzeichnete.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, lag der RTS bei 1 081,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bewegte sich der RTS bei 1 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, bewegte sich der RTS bei 1 147,03 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 18,25 Prozent zu. Der RTS verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 139,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

Gewinner und Verlierer im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell SOLLERS (+ 1,64 Prozent auf 869,00 RUB), Polymetal (+ 1,21 Prozent auf 535,50 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,13 Prozent auf 82,47 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,99 Prozent auf 76,55 RUB) und Cherkizovo (+ 0,74 Prozent auf 4 075,50 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen PIK (-1,19 Prozent auf 698,60 RUB), Novolipetsk Steel (-0,69 Prozent auf 189,00 RUB), Mechel (-0,66 Prozent auf 325,66 RUB), Surgutneftegas Pref (-0,63 Prozent auf 58,63 RUB) und Surgutneftegas (-0,56 Prozent auf 32,13 RUB).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im RTS auf

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 8 771 220 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,275 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Aktien

Die VTB Bank-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Die VTB Bank-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 52 480,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

