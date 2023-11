Montagshandel in Moskau: RTS zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Moskau am Montag.

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 1 142,63 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 6,254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,150 Prozent auf 1 141,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 143,15 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tagestief bei 1 139,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 144,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der RTS im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 27.10.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 079,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 043,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS stand am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, bei 1 141,07 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 18,64 Prozent zu. Bei 1 159,55 Punkten verzeichnete der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind derzeit Polymetal (+ 3,54 Prozent auf 409,50 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 2,15 Prozent auf 0,81 RUB), Bashneft (+ 1,30 Prozent auf 2 370,50 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,12 Prozent auf 207,67 RUB) und Sberbank Pref (+ 0,76 Prozent auf 288,57 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil TMK (-3,06 Prozent auf 207,50 RUB), SOLLERS (-2,57 Prozent auf 758,50 RUB), Mvideo PJSC (-2,54 Prozent auf 176,20 RUB), Mechel (-1,99 Prozent auf 303,37 RUB) und Federal Grid (-1,61 Prozent auf 0,12 RUB).

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 8 477 240 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,254 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die VTB Bank-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51 509,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

