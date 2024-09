Montagshandel in Wien: ATX letztendlich schwächer

Mit dem ATX ging es am Abend abwärts.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent tiefer bei 3 595,01 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 116,447 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 3 602,05 Punkten in den Montagshandel, nach 3 602,79 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 603,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 580,60 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Stand von 3 627,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Stand von 3 534,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der ATX bei 3 182,55 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,36 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 2,90 Prozent auf 26,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,34 Prozent auf 30,20 EUR), BAWAG (+ 1,15) Prozent auf 70,30 EUR), Raiffeisen (+ 0,65 Prozent auf 17,10 EUR) und EVN (+ 0,32 Prozent auf 31,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Verbund (-1,54 Prozent auf 73,45 EUR), UNIQA Insurance (-1,45 Prozent auf 7,49 EUR), AT S (AT&S) (-1,23 Prozent auf 18,41 EUR) und Vienna Insurance (-0,82 Prozent auf 30,35 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 3 311 557 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,917 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

