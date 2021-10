Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing unverändert belassen. Auch das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Markus Mayer weiterhin mit 149 Euro errechnet. Die Titel werden zudem weiter auf der Empfehlungsliste "Top Picks" geführt.

Auch die Gewinnschätzungen wurden von Mayer beibehalten. Für das Geschäftsjahr 2021 lautet die Prognose für den Gewinn je Aktie unverändert 4,25 Euro. Im Folgejahr soll dieser auf 6,45 Euro anwachsen. Eine Dividendenausschüttung wird erst für das Jahr 2022 in Höhe von 0,80 Euro pro Titel gesehen.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,97 Prozent bei 104,00 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spo

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0012 2021-10-07/09:46