Die Analysten der Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing von 32,0 auf 30,0 Euro gesenkt. Die Bewertung "Hold" wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray allerdings beibehalten.

Zum Vergleich: Am Freitag zum Handelsende stand die Lenzing-Aktie an der Wiener Börse bei 28,75 Euro.

Lenzing leide unter einer unglücklichen Kombination aus Überschuldung und Pech, kommentierte Bray in der am Freitag vorgelegten Studie. So hätten sich die Viskosepreise nicht wesentlich verbessert, während auf der Kostenseite die Gaspreise gestiegen seien. Steigende Renditen könnten inzwischen die Refinanzierung kostspieliger machen.

Für 2024 wird ein Verlust je Aktie von 3,66 Euro erwartet. Im Folgejahr soll es ebenfalls einen negativen Ertrag von 1,37 Euro pro Aktie geben und 2026 soll dieser allerdings auf 0,77 Euro im Plus anschwellen. Dividendenausschüttungen soll es den Berenberg-Analysten zufolge für diese drei Geschäftsjahre nicht geben.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/ger

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0032 2025-01-13/08:48