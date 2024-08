Montagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter

Wenig verändert zeigt sich der ATX Prime am Montagmittag.

Um 12:08 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,12 Prozent auf 1 843,32 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 1 845,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 845,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 847,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 842,33 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 1 839,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, stand der ATX Prime bei 1 875,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 570,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 7,54 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 4,95 Prozent auf 5,94 EUR), Semperit (+ 3,95 Prozent auf 12,64 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 39,42 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,13 Prozent auf 31,35 EUR) und PORR (+ 1,02 Prozent auf 13,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,74 Prozent auf 98,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,80 Prozent auf 8,32 EUR), AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 16,66 EUR), Frequentis (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR) und Addiko Bank (-1,64 Prozent auf 18,00 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 284 149 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,873 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at