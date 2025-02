Die Analysten der Erste Group haben die Coverage für den Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen Frequentis mit "Buy" aufgenommen. Das erste Kursziel wurde vom Experten Daniel Lion bei 37,0 Euro festgelegt. Zum Vergleich die Titel notierten am Mittwoch in der Früh an der Wiener Börse bei 30,30 Euro.

Lion sieht beim Unternehmen einen über mehrere Jahre laufenden Wachstumspfad mit einem geringen Risikoprofil. Das in zwei Hauptsparten - Air Traffic Management und Public Safety & Transport - operierende Unternehmen blicke auf eine lange Geschichte von Auftrags-, Umsatz- und Gewinnwachstum zurück. Darüber hinaus sei die Branche von großen Einstiegsbarrieren gekennzeichnet sowie langlaufenden Verträgen mit zumeist öffentlichen Unternehmen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 1,56 Euro für 2024 sowie 1,70 bzw. 1,96 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,26 Euro für 2024, sowie 0,29 bzw. 0,33 Euro für 2025 bzw. 2026.

