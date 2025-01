Montagshandel in Zürich: SPI am Mittag im Aufwind

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,16 Prozent höher bei 16 009,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,141 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,021 Prozent tiefer bei 15 980,05 Punkten, nach 15 983,37 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 044,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 980,05 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 20.12.2024, den Wert von 15 199,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, den Wert von 16 394,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, notierte der SPI bei 14 520,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,16 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 044,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 453,24 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger Technology (+ 10,37 Prozent auf 2,98 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,22 Prozent auf 0,24 CHF), Ypsomed (+ 3,51 Prozent auf 354,00 CHF), BVZ (+ 3,39 Prozent auf 915,00 CHF) und Xlife Sciences (+ 3,28 Prozent auf 25,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil ONE swiss bank (-8,33 Prozent auf 3,85 CHF), HOCHDORF (-7,71 Prozent auf 0,43 CHF), Feintool International (-5,56 Prozent auf 12,75 CHF), Edisun Power Europe (-4,31 Prozent auf 40,00 CHF) und Phoenix Mecano (-4,03 Prozent auf 405,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 178 059 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,297 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

