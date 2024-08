Montagshandel in Zürich: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SMI

Schlussendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,79 Prozent höher bei 12 284,55 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,418 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,162 Prozent auf 12 168,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 188,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 296,22 Punkte, das Tagestief hingegen 12 167,45 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SMI 12 037,99 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 10 839,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,98 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,19 Prozent auf 135,55 CHF), Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 1 212,00 CHF), Holcim (+ 1,90 Prozent auf 79,44 CHF), Geberit (+ 1,42 Prozent auf 527,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 47,81 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil UBS (-0,53 Prozent auf 26,21 CHF), Givaudan (+ 0,14 Prozent auf 4 192,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,16 Prozent auf 258,00 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 532,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 483,10 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 244 642 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,022 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

