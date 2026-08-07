Montrose Environmental Group präsentierte Quartalsergebnisse

Montrose Environmental Group präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 186,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at