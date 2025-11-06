Montrose Environmental Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Montrose Environmental Group stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,9 Millionen USD – ein Plus von 25,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montrose Environmental Group 178,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

