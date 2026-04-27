Moog präsentierte Quartalsergebnisse

Moog hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Moog hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at