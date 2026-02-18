Moolec Science Aktie
WKN DE: A3D19R / ISIN: LU2559000059
|
18.02.2026 18:04:45
Moolec Science Stock Soars 52%
(RTTNews) - Moolec Science SA (MLEC) shares surged 52.30 percent, rising $5.01 to $14.59 on Wednesday, despite no company-specific news released.
The stock opened at $9.41, slightly below the previous close of $9.58, but quickly rallied to an intraday high of $19.50 before pulling back on the Nasdaq. The session range stands at $9.25 to $19.50.
Volume spiked to 4,917,598 shares, more than four times the average daily volume of 1,170,820, indicating strong speculative or momentum-driven trading activity.
Shares have traded within a wide 52-week range of $3.08 to $157.05.
Nachrichten zu Moolec Science SA Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Moolec Science SA Registered Shs
