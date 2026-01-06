Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
06.01.2026 15:34:26
Morgan Stanley zieht mit Krypto-ETFs nach
Goldman Sachs, J.P. Morgan und Citi haben sie schon länger im Angebot. Jetzt legt auch Morgan Stanley Krypto-ETFs auf Bitcoin und Solana auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
