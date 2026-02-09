Morio Denki legte Quartalsergebnis vor

Morio Denki lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 177,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,89 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at